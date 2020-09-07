Инстаграм удалил страницу 13-летнего мальчика с синдромом Дауна Семена Семина, которую вел его отец — бывший муж Эвелины Бледанс Александр Семин. У аккаунта было 220 тыс. подписчиков, он был посвящен взрослению, воспитанию и жизни ребенка с синдромом Дауна. Об удалении сообщил отец ребенка в фейсбуке.

Формально соцсеть удалила страничку Семина из‑за того, что аккаунт не может вести пользователь младше 14 лет. По словам отца мальчика, не помогли документальные доказательства того, что страницу вел взрослый человек, — после трехмесячного разбирательства инстаграм удалил аккаунт Семина.

«220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли. Исчезли наши ролики, которые мило издевались над страхами. Исчезли наши семинары, где мы весело учились развиваться. Исчезли все романтические истории Семы (и об этом мне ему еще придется как‑то сказать). А еще исчез директ, а вместе с ним возможность говорить с семьями, мамами, папами, с которыми я всегда и почти сразу встречался, чтобы не убивали, не отдавали, принимали», — написал Александр Семин.

Разблокировать аккаунт у инстаграма потребовала учредительница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она отметила, что Александр Семин вел страничку восемь лет, и за это время она видела там публикацию, не связанную с синдромом Дауна, один раз — во время трагедии в «Зимней вишне».

«Эта страничка изменила судьбы тысяч детей с синдромом и их родителей. <…> Я призываю всех журналистов <…> провластных и оппозиционных, все СМИ от Первого канала до Дождя <…>, всех чиновников, правозащитников, все сообщества родителей детей-инвалидов <…>, всех неравнодушных я призываю обратиться к руководству/владельцам инстаграма с просьбой, а скорее даже с требованием, вернуть нам страницу SemenSemin», — написала Федермессер у себя в фейсбуке.

На данный момент инстаграм так и не разблокировал страницу: соцсеть пишет, что аккаунт недействителен или удален, а весь контент недоступен.