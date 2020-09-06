«Марш единства» в Минске, кадры нового фильма Дэвида Финчера и другие новости дня

В Германии заявили, что российские власти должны доказать свою непричастность к отравлению Алексея Навального. «Если российская сторона не будет участвовать в расследовании, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — сказал глава МИД Германии Хайко Маас. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что немецкая сторона сама тормозит расследование.

Юлия Навальная выступила против создания российско-немецкой группы для лечения мужа. Ранее с таким предложением выступил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. «Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — заявила супруга оппозиционера.

В Минске проходит акция протеста «Марш единства». Еще утром силовики начали перекрывать подходы к центру города, не позволяя группам протестующих собраться вместе. У резиденции Александра Лукашенко выставили бэтээры. Однако люди все равно подошли к Дворцу Независимости.

В Пензе местную жительницу оштрафовали за фото в носках с рисунком конопли. Суд пришел к выводу, что, выложив фотографию, девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».

В России за сутки выявили 5195 случаев коронавируса. Количество заболевших вновь превысило количество выздоровевших. За все время в стране было зарегистрировано 1 025 505 пациентов с COVID-19.

В Великобритании экоактивисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») сорвали выпуск нескольких известных газет. По их словам, издания уделяют недостаточно внимания проблемам экологии.

Американские ученые назвали самый несчастливый возраст человека. Они просили людей разных возрастов из 132 стран мира оценить свой уровень удовлетворенности жизнью. Оказалось, что самый счастливый период в жизни — с 18 до 20 лет. О самом несчастливом можно прочитать здесь.

В Эквадоре грабители ворвались в дом девушки во время урока в Zoom. Другие студенты заметили это и вызвали полицию. Видео ограбления сохранилось на записи урока.

Netflix показал первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера, а также рассказал подробности о нем. Это черно-белая картина о сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий фильма «Гражданин Кейн». Премьера запланирована на осень.

Белорусское издательство выпустило комедию Николая Гоголя «Ревизор» в виде чата. В книге приводится текст 1836 года без сокращений, а также письма самого Николая Гоголя о произведении, его рекомендации актерам и тесты по комедии.