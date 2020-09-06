Юлия Навальная выступила против создания российско-немецкой группы для лечения ее мужа

«Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС (фосфороорганические соединения, к которым относится «Новичок» — Прим. ред.), и в Омске об этом прекрасно знали», — говорит Навальная. По ее словам, клинические проявления были точно такими же, как написано в медицинских учебниках.

Юлия Навальная опубликовала в инстаграме пост, в котором высказалась против создания российско-немецкой группы для лечения ее мужа — политика Алексея Навального . Ранее с таким предложением выступил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль . К нему и обратилась Навальная.

Также жена Навального обратила внимание на еще одну проблему: «Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы».

Навальная добавила, что ее муж — не собственность российских медиков и доктора Рошаля в частности. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться», — отметила Навальная.

На этой неделе стало известно, что у Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментарий от российских властей и заявила, что оппозиционера отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он все еще находится в коме в тяжелом состоянии.