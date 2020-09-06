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Комедию «Ревизор» издали в виде чата

Анастасия Цой
Сегодня в 16:18

Белорусское издательство Maxim Chpenkov выпустило комедию Николая Гоголя «Ревизор» в виде чата. Об этом сообщила сотрудница минского книжного магазина «Сундучок Детских Книг» Татьяна Славинская-Пузыревич на своей странице в фейсбуке.

В книге приводится текст 1836 года без сокращений, но с толкованием устаревших слов, а также письма самого Николая Гоголя о произведении, его рекомендации актерам, планирующим играть в постановках по пьесе и тесты и задания по комедии.

© Татьяна Славинская-Пузыревич
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© Татьяна Славинская-Пузыревич
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По словам Славинской-Пузыревич, книга понравится школьникам, учителям, ценителям дизайна, коллекционерам, актерам, режиссерам и не только. Кроме того, она подходит для людей с дислексией. Также сообщается, что верстка позволяет делать пометки прямо в книге, а это удобно при изучении комедии.

В планах у издательства выпустить таким же образом «Бесприданницу», «Грозу», «Недоросля», «Короля Лира» и «Ромео и Джульетту». О поставках книги в Россию обещают сообщить отдельно. Полистать онлайн книгу можно здесь.

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