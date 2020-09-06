Комедию «Ревизор» издали в виде чата

Белорусское издательство Maxim Chpenkov выпустило комедию Николая Гоголя «Ревизор» в виде чата. Об этом сообщила сотрудница минского книжного магазина «Сундучок Детских Книг» Татьяна Славинская-Пузыревич на своей странице в фейсбуке.

В книге приводится текст 1836 года без сокращений, но с толкованием устаревших слов, а также письма самого Николая Гоголя о произведении, его рекомендации актерам, планирующим играть в постановках по пьесе и тесты и задания по комедии.