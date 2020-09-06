В Минске проходит акция протеста. Силовики выставили ограждения из колючей проволоки и БТРы

В Минске проходит акция протеста «Марш единства». Белорусы, которые не согласны с официальные результатами президентских выборов и требуют ухода Александра Лукашенко, планировали собраться в центре города, на площади Независимости. Однако еще с утра силовики начали перекрывать подходы к центру, не позволяя группам протестующих собраться вместе.

Силовики закрыли несколько станций метро в центре, а также выставили ограждения из колючей проволоки и БТРы. Люди выстроились перед военной техникой и сотрудниками милиции и ОМОНа.