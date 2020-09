В Великобритании экоактивисты сорвали выпуск нескольких известных газет

В Великобритании экоактивисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») сорвали выпуск газет The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. Они заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются издания, сообщает «Би-би-си».

Свою акцию, в которой участвовали около сотни человек, они объяснили тем, что издания уделяют недостаточно внимания проблемам с экологией. На подъездах к типографиях протестующие выставили автомобили, а также высокие конструкции из бамбука, на которые забрались и привязали себя некоторые участники акции.