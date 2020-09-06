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В Великобритании экоактивисты сорвали выпуск нескольких известных газет

Анастасия Цой
Сегодня в 13:05

В Великобритании экоактивисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») сорвали выпуск газет The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. Они заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются издания, сообщает «Би-би-си».

Свою акцию, в которой участвовали около сотни человек, они объяснили тем, что издания уделяют недостаточно внимания проблемам с экологией. На подъездах к типографиях протестующие выставили автомобили, а также высокие конструкции из бамбука, на которые забрались и привязали себя некоторые участники акции.

Таблоид The Sun счел акцию «нападением на всю свободную прессу». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «совершенно недопустимо подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям». Полиция задержала 80 человек.

Движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») пытается с помощью акций привлечь внимание общественности, медиа и государства к проблеме изменения климата. В прошлом году оно организовало многодневные протесты в Лондоне и других городах мира. В них участвовали и знаменитости: например, актер Бенедикт Камбербэтч и бельгийская принцесса Эсмеральда.

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