В Великобритании экоактивисты сорвали выпуск нескольких известных газет

В Великобритании экоактивисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») сорвали выпуск газет The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. Они заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются издания, сообщает «Би-би-си».
Свою акцию, в которой участвовали около сотни человек, они объяснили тем, что издания уделяют недостаточно внимания проблемам с экологией. На подъездах к типографиях протестующие выставили автомобили, а также высокие конструкции из бамбука, на которые забрались и привязали себя некоторые участники акции.
Таблоид The Sun счел акцию «нападением на всю свободную прессу». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «совершенно недопустимо подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям». Полиция задержала 80 человек.
Движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») пытается с помощью акций привлечь внимание общественности, медиа и государства к проблеме изменения климата. В прошлом году оно организовало многодневные протесты в Лондоне и других городах мира. В них участвовали и знаменитости: например, актер Бенедикт Камбербэтч и бельгийская принцесса Эсмеральда.