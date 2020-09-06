МИД Германии: российские власти должны доказать свою непричастность к отравлению Алексея Навального

В Германии считают, что российские власти должны доказать свою непричастность к отравлению политика Алексея Навального. Об этом в интервью газете Bild заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Алексея Навального, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — сказал он.

По словам министра, если Россия в ближайшие дни не предпримет шаги для расследования того, что случилось с оппозиционером, то Германии и ее партнерам придется обсудить соразмерный ответ на бездействие.

На заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В фейсбуке она написала, что правительство Германии «должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России». Она отметила, что Берлин сам тормозит расследование, не направляя ответ. «Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет», — сказала Захарова.

Ранее Генпрокуратура России направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты анализов Алексея Навального, доказывающие факт его отравления веществом из группы «Новичок».

На этой неделе стало известно, что у Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что оппозиционера отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он все еще находится в коме в тяжелом состоянии.