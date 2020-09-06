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В России за сутки выявили 5195 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:05

В России за последние сутки выявили 5195 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской и Воронежской областях, в Ставропольском и Красноярском краях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 025 505, из них более 840 тыс. выздоровели, 17 820 умерли. За последние сутки вылечились 2823 человека, умер 61 пациент.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 26,8 млн человек, 879 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,2 млн), на втором — Бразилия (4,1 млн), на третьем — Индия (4,1 млн).

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