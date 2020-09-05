Обыски в офисе «Открытой России», пародия Урганта на Лукашенко и другие новости дня

В России за последние сутки выявили 5205 новых пациентов с COVID-19. За все время коронавирусом в стране заразились 1 020 310 человек.

МИД России выпустил комментарий по поводу возможного отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В ведомстве утверждают, что над веществами группы «Новичок» работали не только российские специалисты, но и зарубежные.

В Архангельске главу местного штаба сторонников Алексея Навального Андрея Боровикова признали виновным в пропаганде наркотиков из‑за опубликованного у него на стене в «ВКонтакте» клипа Децла «Лигалайз». При этом видео размещено в открытом доступе на разных площадках и не числится в каких‑либо реестрах запрещенных материалов.

В Петербурге сотрудники полиции пришли в офис «Открытой России» с обыском и изъяли всю технику. Активисты предполагают, что это связано с запланированной ими акцией «Кормим голубей!» в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против задержания бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Иван Ургант в очередном выпуске «Вечернего Урганта» показал пародию на президента Беларуси Александра Лукашенко, по неизвестной причине прилетевшего в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руках, вооружив так же своего 15-летнего сына. Телеведущий назвал пародию «Папа может, папа может все что угодно».

Здание, набережную и парк Северного речного вокзала в Москве открыли для посетителей после реконструкции, которая продолжалась с 2018 года. Во время реставрации уникального памятника архитектуры 1930-х годов были восстановлены его оригинальные элементы, а то, что восстановить не удалось, было воссоздано.

Житель Техаса Джон Рейнольдс совершенно случайно — благодаря дождю и звонку соседа — обнаружил бассейн на заднем дворе дома, который приобрел для ремонта и перепродажи. Теперь он решил оставить дом себе, хотя его стоимость выросла в десять раз.

Компания Facebook представила усовершенствованный проект AR-очков, которые позволят приглушать и увеличивать громкость звуков вокруг. С помощью такого нововведения можно будет, например, услышать собеседника в шумном заведении.

Канадский диджей и битмейкер Kaytranada выпустил инструментальную версию своего альбома «Bubba», который вышел в прошлом декабре. «Это для тех, кто, как и я, одержим инструменталами», — сказал он.

Актер Уиллем Дефо снялся в документальном фильме режиссера Абеля Феррары для проекта Self бренда Saint Laurent. Премьера 65-минутной картины под названием «Sportin’ Life» пройдет на Венецианском кинофестивале.