В МИДе России заявили, что западные страны и НАТО тоже работали над веществами группы «Новичок»

Министерство иностранных дел России выпустило комментарий по поводу возможного отравления оппозиционного политика Алексея Навального — в ведомстве утверждают, что над веществами группы «Новичок» работали не только российские специалисты.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — говорится в комментарии МИДа.

Уточняется, что причиной публикации послужили заявления зарубежных политиков по поводу ситуации с Алексеем Навальным, в частности, недавнее совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, которые призвали российские власти расследовать возможное отравление оппозиционера.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.

Врачи клиники заявили «Шарите», что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним относится, например, яд «Новичок», которым отравили Скрипалей). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление поспешным. Он добавил, что пока отравляющее вещество не найдено, повода заводить уголовное дело нет. Генпрокуратура России также не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.