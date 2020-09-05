Канадский диджей и битмейкер гаитянского происхождения Kaytranada выпустил инструментальную версию своего альбома «Bubba», который вышел в прошлом декабре.
«Это для тех, кто, как и я, одержим инструменталами. Наслаждайтесь. Развлекайтесь», — написал в инстаграме музыкант. Возможно, скоро мы увидим вторую часть альбома, о которой говорил Kaytranada. Туда должны войти треки, не попавшие в оригинал (например, совместная запись с Андерсоном Паком).
Kaytranada начинал свою музыкальную карьеру в 2010 году под псевдонимом Kaytradamus (он сменил его в 2012-м), а в 2016 году он выпустил свой дебютный альбом «99.9%».