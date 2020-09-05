Житель Техаса неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн

Житель Техаса Джон Рейнольдс совершенно случайно — благодаря дождю и звонку соседа — обнаружил бассейн на заднем дворе дома, который приобрел для ремонта и перепродажи. Теперь он решил оставить дом себе, пишет издание Mirror.

Рейнольдс спас дом от сноса два года назад — перед этим тот год стоял заброшенным после смерти предыдущего владельца. Дом с тремя спальнями и двором обошелся ему в 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей). К моменту покупки он зарос сорняками, был завален мусором и стал пристанищем для сотни бродячих котов.

В течение трех месяцев Рейнольдс планировал ремонт, когда ему во время непогоды позвонила соседка и спросила, знает ли он, что происходит прямо сейчас с его бассейном. «У меня нет бассейна», — ответил Рейнольдс. «Вообще-то есть», — ответила она ему.