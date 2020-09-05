Житель Техаса неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн

Житель Техаса Джон Рейнольдс совершенно случайно — благодаря дождю и звонку соседа — обнаружил бассейн на заднем дворе дома, который приобрел для ремонта и перепродажи. Теперь он решил оставить дом себе, пишет издание Mirror.
Рейнольдс спас дом от сноса два года назад — перед этим тот год стоял заброшенным после смерти предыдущего владельца. Дом с тремя спальнями и двором обошелся ему в 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей). К моменту покупки он зарос сорняками, был завален мусором и стал пристанищем для сотни бродячих котов.
В течение трех месяцев Рейнольдс планировал ремонт, когда ему во время непогоды позвонила соседка и спросила, знает ли он, что происходит прямо сейчас с его бассейном. «У меня нет бассейна», — ответил Рейнольдс. «Вообще-то есть», — ответила она ему.
Обнаруженный бассейн.
Обнаруженный бассен, бортики уже почти освобождены от хлама.
Освобожденный от мусора, земли и растений бассейн.
Так бассейн Рейнольдса выглядит сейчас.
Дождь смысл слой почвы и хлама с заваленного бассейна и шокировал нового владельца дома. Рейнольдс потратил 18 месяцев на реновацию дома и двора, а также к жизни затерянный бассейн площадью 5 на 9 метров. Теперь участок вместе с домом можно оценить примерно в 220 тыс. долларов (16,5 млн рублей), однако Рейнольдс уже не собирается его продавать.
«Такое ощущение, что я выиграл в лотерею. Никогда бы не подумал, что и за миллион лет куплю дом и получу вместе с ним личный бассен. Это было чем‑то вроде инвестиции, но я нашел здесь столько сюрпризов, и уже не уверен, что смогу его отпустить. Мы с друзьями каждый день проводим здесь по несколько часов. Лучше находки на заднем дворе нельзя и пожелать», — признался Джон Рейнольдс.