Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали из‑за клипа Децла про лигалайз

В Архангельске главу местного штаба сторонников Алексея Навального Андрея Боровикова признали виновным в пропаганде наркотиков из‑за опубликованного у него на стене «ВКонтакте» клипа Децла «Лигалайз», сообщает «Новая Газета».

В треке Децл предлагает «легализовать тему» (каннабис) и задается вопросом, почему можно «бухать», а «курить» (употреблят каннабис) — нет. Клип, при этом, размещен в открытом доступе на разных площадках и не числится в каких‑либо реестрах запрещенных материалов. Боровиков рассказал изданию, что задал суду вопрос, не является ли рассадником пропаганды наркотиков архангельская библиотека, где можно взять книгу Михаила Булгакова «Морфий».