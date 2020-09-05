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Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали из‑за клипа Децла про лигалайз

Илья Голубев
Сегодня в 15:37

В Архангельске главу местного штаба сторонников Алексея Навального Андрея Боровикова признали виновным в пропаганде наркотиков из‑за опубликованного у него на стене «ВКонтакте» клипа Децла «Лигалайз», сообщает «Новая Газета».

В треке Децл предлагает «легализовать тему» (каннабис) и задается вопросом, почему можно «бухать», а «курить» (употреблят каннабис) — нет. Клип, при этом, размещен в открытом доступе на разных площадках и не числится в каких‑либо реестрах запрещенных материалов. Боровиков рассказал изданию, что задал суду вопрос, не является ли рассадником пропаганды наркотиков архангельская библиотека, где можно взять книгу Михаила Булгакова «Морфий».

Активиста приговорили к штрафу в 4000 рублей по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Боровиков собирается обжаловать решение суда. Это уже не первое дело против него — в прошлом году ему назначили 400 часов общественных работ за участие в двух митингах (суд посчитал это нарушение закона о проведении массовых мероприятий).

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