«Папа может все что угодно»: Иван Ургант снял пародию на Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске «Вечернего Урганта» показал пародию на президента Беларуси Александра Лукашенко. В конце августа, в разгар протестов, тот по неизвестной причине прилетел в президентскую резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматов в руках.
Более того, Лукашенко тогда взял с собой на экстренное совещание своего 15-летнего сына, которого также зачем‑то вооружил. Роль сына в пародии Урганта исполнил его соведущий Дмитрий Хрусталев. В руках они несли игрушечное оружие. Ургант назвал пародию «Папа может папа может все что угодно».
«Мы с вами до конца», — крикнул кто‑то из зала (то же кричали Лукашенко бойцы спецназа), и Ургант обратил на это внимание Хрусталева, заметив, что до конца — значит, «еще минут 45» (как раз длительность выпуска).
В Беларуси c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.
К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.
Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.