«Папа может все что угодно»: Иван Ургант снял пародию на Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске «Вечернего Урганта» показал пародию на президента Беларуси Александра Лукашенко. В конце августа, в разгар протестов, тот по неизвестной причине прилетел в президентскую резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматов в руках.

Более того, Лукашенко тогда взял с собой на экстренное совещание своего 15-летнего сына, которого также зачем‑то вооружил. Роль сына в пародии Урганта исполнил его соведущий Дмитрий Хрусталев. В руках они несли игрушечное оружие. Ургант назвал пародию «Папа может папа может все что угодно».

«Мы с вами до конца», — крикнул кто‑то из зала (то же кричали Лукашенко бойцы спецназа), и Ургант обратил на это внимание Хрусталева, заметив, что до конца — значит, «еще минут 45» (как раз длительность выпуска).