За сутки в России снова выявили более 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1 020 310 заболевших, сообщает штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Как обычно, больше всего случаев зарегистрированы в Москве, Петербурге и Подмосковье (671, 195 и 168 соответственно). Умерли за прошедшие сутки 110 пациентов с COVID-19 (жертвами пандемии стали уже 17 759 человек), выписаны были 5 379 человек (838 126 за все время).