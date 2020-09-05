За сутки в России снова выявили более 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1 020 310 заболевших, сообщает штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Как обычно, больше всего случаев зарегистрированы в Москве, Петербурге и Подмосковье (671, 195 и 168 соответственно). Умерли за прошедшие сутки 110 пациентов с COVID-19 (жертвами пандемии стали уже 17 759 человек), выписаны были 5 379 человек (838 126 за все время).
Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заражений превысило 26,6 млн. Скончались уже более 874 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом, более половины (17,7 млн) вылечились. Больше всего случаев заражения в США (6,2 млн), Бразилии и Индии (чуть более 4 млн). Россия в этом списке находится на четвертом месте.