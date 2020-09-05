Facebook разработает AR-очки, которые позволят приглушать и увеличивать громкость звуков вокруг

Компания Facebook представила усовершенствованный проект AR-очков, которые позволят приглушать и увеличивать громкость звуков вокруг, сообщил Engadget.

Разработчики хотят встроить в очки специальные микрофоны, которые помогают контролировать громкость звуков в окружающей среде. С помощью такого нововведения AR-устройство позволит, например, услышать собеседника в шумном заведении.

AR-очки будут улавливать движения головы и глаз пользователя и исходя из этого выбирать, что именно хочет услышать владелец, а что — заглушить. По словам разработчиков очков, они не предназначены для людей с нарушениями слуха, но смогут помочь и им.

«Это очень хорошо резонирует с миссией Facebook — потеря слуха не должна мешать людям взаимодействовать друг с другом», — отмечают инженеры.

Команда Facebook Reality Labs Research также разработала функцию «аудиоприсутствие» — она воссоздает распространение звуков в пространстве в форматах AR и VR. Это делает звуки из очков реалистичными и создает иллюзию того, что пользователь слышит происходящее без помощи устройства.

Авторы изобретения в будущем намерены адаптировать систему под индивидуальную форму ушей пользователей и далее исследовать «новые технологии, которые могут расширить, защитить и улучшить слуховые способности, давая возможность повысить нашу концентрацию».

А в Канаде недавно изобрели очки, которые препятствуют прокрастинации. Они сообщают владельцу, когда он слишком засиделся в интернете или попросту бездельничает.