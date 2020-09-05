Уиллем Дефо снялся в документальном фильме Абеля Феррары для Saint Laurent

Премьера 65-минутной картины под названием «Sportin’ Life» пройдет на Венецианском кинофестивале. В фильме, помимо Уиллема Дефо, появятся жена Абеля Феррары Кристина Кириак, актер Пол Хипп и музыкант Джо Делия.

«Тема моего нового документального фильма — отношения с моей работой, Уиллемом Дефо, музыкой и искусством. С этих отношений все началось, и я не могу не рассказать о них, учитывая ситуацию в мире из‑за пандемии», — сказал Феррара.

Ранее для проекта Self короткометражный фильм снимал другой известный режиссер — Вонг Карвай. Его картина «Ночь в Шанхае» вышла в ноябре 2019 года. Кстати там же, в Шанхае, Карвай снимет свой первый сериал по мотивам романа Цзинь Юйчэна «Blossoms».

А голос Уиллема Дефо можно будет скоро услышать в игре Annapurna Interactive «Двенадцать минут» — в ее создании приняли участие также Джеймс МакЭвой и Дейзи Ридли.