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Самый известный ледник Италии может растаять через 15 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:02

Самый известный ледник Италии, находящийся на вершине Доломитовых Альп, горе Мармолада, может растаять уже через 15 лет. К такому выводу пришли ученые из Падуанского университета, сообщает Lonely Planet.

Сейчас на Мармоладе располагается один из самых известных круглогодичных горнолыжных курортов Италии, однако ледник быстро тает из‑за роста выбросов углерода. По словам ученых, Мармолада теряет до девяти гектаров ежегодно, хотя еще десять лет назад скорость таяния составляла лишь пять гектаров в год.

«За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объема, уменьшившись с 95 миллионов кубометров в 1954 году до 14 миллионов сегодня», — сказал профессор геоморфологии Падуанского университета Альдино Бондесана.

По мнению исследователей, большая часть Мармолады исчезнет в 2031 году. Этот прогноз совпадает с другими, сделанными учеными, изучающими таяние ледников. Так, по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, ледники в Альпах уменьшились примерно наполовину с 1900 года. Как предсказывает ETH Zurich, две трети альпийских ледников исчезнут к концу века.

Ранее ученые из Университета Огайо сообщили, что таяние ледников Гренландии стало необратимым. Британская антарктическая служба также отмечает, что морской лед в Арктике может исчезнуть уже к 2035 году.

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