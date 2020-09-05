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Режиссер фильма «Париж, я люблю тебя» опроверг обвинения в домогательствах к Роуз МакГоун

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

Режиссер фильмов «Париж, я люблю тебя», «Небраска» и «О Шмидте» Александр Пэйн ответил на обвинения актрисы Роуз МакГоун в развратных действиях в ее адрес, сообщает Deadline.

Пэйн отрицает связь с несовершеннолетней актрисой и утверждает, что вообще не был знаком с МакГоун в конце 1980-х годов — по словам режиссера, они познакомились только в 1991 году на кастинге для короткометражного фильма. Тогда, как говорит Пэйн, они «сходили на пару свиданий и потом поддерживали дружеские отношения».

«У нас с Роуз МакГоун всегда были теплые отношения. Я восхищался ее приверженностью к активизму и ее участием в важном историческом движении, но то, что она недавно написала про меня в соцсетях — неправда», — сказал Пэйн.

Как утверждает режиссер, до 1990 года он изучал кинематографию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и вообще ничего не снимал, поэтому никак не мог показать МакГоун «софткор-порно», снятое им для Showtime «под другим именем».

«Я не могу допустить, чтобы ложные заявления о событиях 29-летней давности оставались без комментариев, и желаю Роуз МакГоун только самого наилучшего», — отметил Пэйн.

Роуз МакГоун резко ответила на заявление режиссера: «***** его ложь и его самого. Я попросила Пэйна признать вину и извиниться. Я сказала, что не хочу рушить чью-то жизнь, но теперь передумала. Почему эти мужчины всегда лгут? Теперь моя задача — разоблачить его».

Актриса добавила, что зрители, которые смотря фильмы Пэйна, разделяют его ценности. Также МакГоун напомнила, что режиссер снял фильм «Выскочка», где взрослый учитель «фантазирует о сексе с молодой ученицей», и назвала Пэйна человеком, который «наживался на работе с Вайнштейном».

Напомним, что Роуз МакГоуэн была одной из первых женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в харассменте и изнасилованиях в рамках движения #MeToo. В своей книге «Храбрая» она утверждала, что продюсер изнасиловал ее в 1997 году на кинофестивале «Сандэнс».

В апреле у МакГоуэн вышел альбом «Planet 9», названный так в честь в честь планеты, которую актриса придумала в детстве.

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