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Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» выпустят в российский прокат в версии The Final Cut 0:47
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Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» выпустят в российский прокат в версии The Final Cut

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» выйдет в российский прокат 8 октября, сообщает «Иноекино». Картину впервые покажут в версии The Final Cut, смонтированной в 2007 году — она считается эталонной.

Фильм будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2Л и 4К. В каких кинотеатрах пройдут показы ленты, пока неизвестно — список кинозалов опубликуют примерно за неделю до релиза картины. Пока предпродажа билетов открыта в семи городах: Москве, Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Тюмени и Сургуте.

Первоначальная версия картины, основанной на романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», вышла на экраны в 1982 году. Через 10 лет она была перемонтирована, но без участия Ридли Скотта. И только в 2007 году, к 25-летию премьеры, появилась режиссерская версия The Final Cut, над которой режиссер имел неограниченный творческий контроль.

Последняя версия включает в себя новые спецэффекты и сцены, полностью меняющие восприятие фильма. Ранее у российских зрителей не было возможности оценить The Final Cut.

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году, где общество разделено на людей и репликантов — андроидов, внешне неотличимых от человека. Центральным героем истории становится детектив Рик Декард, уничтожающий андроидов, нарушивших закон. Ему предстоит найти группу репликантов, стремящихся продлить срок своей жизни.

А создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс скоро снимут новый сериал по мотивам фантастической трилогии китайского автора Лю Цысиня «Задача трех тел» — этот проект станет первым крупным шоу, которое кинематографисты подготовят для Netflix.

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