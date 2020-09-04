Журналисту «Коммерсанта FM» пришлось уволиться из‑за участия в акции поддержки Ивана Сафронова

Корреспонденту радиостанции «Коммерсант FM» Петру Пархоменко пришлось уволиться из‑за участия в акции поддержки Ивана Сафронова, сообщает «МБХ медиа».

В июле журналист вышел на акцию у московского СИЗО «Лефортово», где собрались коллеги бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в гоизмене. Полиция задерживала на акции людей в футболках с надписями в поддержку Сафронова — в их числе оказался и Петр Пархоменко.

Позднее, по словам корреспондента, руководство «Коммерсант FM» предложило ему уволиться. Главный редактор, как говорит Пархоменко, отметил, что журналист «сам виноват и не надо было футболку эту [с надписью «ШпионоВания» в защиту Сафронова] надевать».

«По результатам встречи я уволился по соглашению сторон. Могу сказать, что в целом конфликт исчерпан. Очень жаль, что все закончилось так, как закончилось. <…> Если говорить о моем вкладе в такое завершение, то я по-прежнему считаю, что я поступил правильно», — заявил Пархоменко.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. По словам адвоката, ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, относящихся к гостайне, от генерала Службы внешней разведки. Его имя не раскрывается.