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«Затраханный судьбой»: поэму «Беовульф» переписали английским сленгом с учетом новой этики

Федор Кузьмин
Вчера в 23:29

Издательство MacMillan Publishers выпустило новый перевод эпической поэмы «Беовульф» — его выполнила американская писательница и переводчица Мэрайя Дахвана Хэдли. Перевод отличается от предыдущих тем, что привычные архаичные конструкции в нем заменены на современные сленговые выражения, а образы некоторых персонажей изменены и переосмыслены.

Как говорится на сайте самой Хэдли, ее перевод — это «реконтекстуализация бинарного повествования о монстрах и героях». В ее интерпретации «Беовульф» превращается в сказку, в которой эти две категории персонажей переплетены между собой, «правосудие редко осуществляется, а драконы живут среди нас», уточняется в аннотации.

Переводчица отметила, что заинтересована в современных идиомах и сленге так же, как и в архаике. Она также заявила, что желающие могут взять любой из старых переводов, если им хочется почитать «о рыцарях и куртуазной романтике».

В своем переводе Хэдли добивается актуальности звучания, какой, несомненно обладал в свое время «Беовульф». Как утверждают критики, поэма оказывала на современников действие схожее с впечатлением, которое получают современные зрители, смотря блокбастеры от Marvel.

Издание «Горький» сравнило фрагменты перевода Хэдли и Шеймуса Хини с оригиналом, который написан на древнеанглийском. Например, первое слово поэмы «Hwät!», которое в переводе Хини превращается в «So» («Так»), в интерпретации Хэдли выглядит как «Bro!» («Бро»). Для сравнения, Джон Толкин, который также переводил «Беовульфа», в этом случае избрал междометие «Lo».

Монстр Грендель у Хэдли получает эпитет «fucked by fate» («затраханный судьбой»), а при появлении жены конунга Хродгара Вальхтеов переводчица использует конструкцию «Хэштег: благословенная».

Переводчица актуализировала образ одного из центральных персонажей поэмы — матери Гренделя, убитого Беовульфом. Она традиционно воспринимается как злодейка и опасное чудовище, однако в версии Хэдли мать Гренделя — прежде всего мать, охваченная горем. Она мстит убийцам своего сына и уже не предстает однозначным антагонистом. Пересмотру подвергся и спор Беовульфа с даном Унфертом — у Хэдли их пикировка превратилась в рэп-баттл.

Это не первый раз, когда Хэдли обращается к сюжету «Беовульфа». В 2018 году у нее вышла книга «Простая жена» («The Mere Wife»), повествование в котором строится с точки зрения матери Гренделя, а действие перенесено в ХХI век.

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