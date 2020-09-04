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В центре Тбилиси прогремел взрыв. По меньшей мере, один человек погиб

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:17

В центре Тбилиси прогремел взрыв, сообщило издание «Sputnik Грузия». По меньшей мере, один человек погиб.

Взрыв произошел около здания Большого концертного зала на проспекте Мераба Коставы. По предварительной информации, произошедшее случилось в клубе «Дежавю» недалеко от филармонии, там сейчас проходит ремонт.

«Мы услышали громкий взрыв, что именно произошло, пока не знаем. Сразу приехали полицейские, скорая», — рассказал очевидец случившегося.

Как утверждают в патрульной полиции, причиной ЧП, вероятно, стал взрыв кислородного баллона, который как раз устанавливали рабочие. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады, криминалисты и полицейские.

Во время взрыва погиб один человек — он умер еще до приезда скорой помощи. Еще трое пострадали, среди них — менеджер клуба «Дежавю». По сообщениям СМИ, он находится в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе взрыв также произошел в Москве. В кирпичной пятиэтажке на улице Кубинка, по предварительной информации, взорвался бытовой газ.

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