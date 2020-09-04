Учительница предложила детям сделать фото без ребенка с инвалидностью. Прокуратура начала проверку

Жительница Красноярска Анастасия Смирнова рассказала у себя в фейсбуке о том, что школьная учительница предложила пришедшим в первый класс детям на торжественной линейке сделать отдельную общую фотографию без ее сына — мальчик передвигается на инвалидной коляске.

Отмечается, что женщине предложили сделать две фотографии: одну с участием ее сына, другую — без.

«Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя «сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него». А почему не без Пети или Миши? Не знаю, на что не должно хватить моего уровня принятия, чтобы убрать какого‑то человека с общей фотографии. <…> Как так можно с ним?» — написала Смирнова.

Как рассказала мать мальчика, у ребенка генетическое заболевание обмена веществ, из‑за которого организм не усваивает некоторые белки и аминокислоты. Поэтому мальчик страдает от некупируемой эпилепсии и прогрессирующей аллергии, не держит вес, температуру тела и нуждается в кислородной поддержке. До четырех лет у него был диагноз «ДЦП», уточнила мама первоклассника.

Она также попросила не обвинять школу и учительницу: женщина заявила, что всему виной неготовность общества контактировать с паллиативными людьми.

Впрочем, прокуратура Красноярского края начала проверку после многочисленных сообщений СМИ о случившемся. «По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — говорится на сайте ведомства.