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Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:40

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сам сообщил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

По словам Собянина, он не почувствовал почти никаких последствий вакцинации. «Единственное, была небольшая головная боль, какая‑то тяжесть полдня, но это в пределах [нормы], так же, как иногда мы чувствуем [себя], когда прививаемся от гриппа», — сказал мэр.

Собянин принял решение сделать прививку из‑за того, что многие россияне — «около половины», по его информации — сомневаются в необходимости вакцинации и в качестве препарата «Спутник V».

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение», — рассказал Собянин.

Кроме мэра прививку от COVID-19 также сделали заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины примут участие граждане Беларуси, а также, возможно, Мексики.

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