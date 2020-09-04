В сети появилась запись разговора Варшавы и Берлина о «фальсификации» отравления Навального

В разговоре участвуют двое мужчин, которые называют друг друга Ник и Майк. Они разговаривают по-английски. Исходя из их беседы, отравление Навального может быть сфальсифицировано, для того чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Ранее о перехваченном разговоре Варшавы и Берлина сообщал Александр Лукашенко . По словам политика, запись удалось заполучить белорусской радиоэлектронной военной разведке.

В сети появилась запись разговора якобы представителей спецслужб Польши и Германии о фальсификации отравления Навального, ее опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Афиша Daily» публикует расшифровку разговора.

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Варшава: Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявление.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война, а во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен, нужно отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы, и организованы чиновники, и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

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20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.

Врачи этой клиники заявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним относится, например, яд «Новичок», которым отравили Скрипалей). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление поспешным. Он добавил, что пока отравляющее вещество не найдено, повода заводить уголовное дело нет. Генпрокуратура России также не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.