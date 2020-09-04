Тихановская обратилась в ООН, «Боль» объявила лайнап 2021 года и другие новости дня

Светлана Тихановская обратилась в ООН за помощью. Выступая перед Совбезом организации на онлайн-конференции, она призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси.

В России за последние сутки выявили 5110 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 015 105.

Большую часть россиян вакцинируют от коронавируса в течение 9–12 месяцев. По словам главы Центра имени Гамалеи, препарат защищает от вируса в течение двух лет и более.

Омский врач заявил о проблемах Алексея Навального с пищеварением из‑за диеты. По его словам, оппозиционеру могло стать плохо от стресса или переутомления.

Роберт Дауни-мл. больше не будет сниматься в фильмах Marvel. Он заявил в эфире подкаста SmartLess, что все проекты киновселенной с его участием закончены.

Российский фантастический фильм «Спутник» попал в американский топ iTunes. Он занял первое место в разделе «Хоррор» и пятое в категории «Кино».

Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Анатолий Лапшов. Ему был 71 год.

Beastie Boys выпустят коллекцию своих лучших хитов. В альбом попадут 20 классических треков группы: «Intergalactic», «Sabotage», «So What’Cha Want» и другие легендарные песни.

Вышел трейлер байопика «Глория» о феминистке Глории Стайнем. В роли Стайнем снялись сразу четыре актрисы: Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Райан Кира Армстронг.

Хаски выпустил новый трек «Аферист», 6ix9ine — новый альбом «Tattle Tales», а Hurts — пластинку «Faith».

Фестиваль «Боль» объявил лайнап на 2021 год. На нем выступят Мак ДеМарко, King Krule, BadBadNotGood, «Свидание», «Хадн дадн», «Аукцыон» и другие исполнители.

В парке Горького и на некоторых других столичных площадках с 11 по 13 сентября пройдет «Российская креативная неделя». На мероприятии будут работать 14 лекториев, выступят Кирилл Рихтер и Теодор Курентзис, посетителей также ждут выставки и мастер-классы.