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В сети появилась запись разговора Варшавы и Берлина о «фальсификации» отравления Навального 21:15
Тихановская обратилась в ООН, «Боль» объявила лайнап 2021 года и другие новости дня 20:47 Дайджест
Региональные сети кинотеатров подали в суд на Фонд кино за отказ в поддержке 20:14
Опрос: почти половина москвичей хочет на пенсии жить у моря 18:57
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Arturas Morozovas/Getty Images Тихановская попросила ООН о помощи. Она призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси
Тихановская попросила ООН о помощи. Она призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси 17:42
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«Яндекс» включит каршеринг в состав «Яндекс.Такси», а беспилотники выделит в отдельную компанию 17:16
В Москве пройдет «Российская креативная неделя». В ней участвуют ведущие представители индустрии 17:05
Глава Центра им. Гамалеи: большую часть россиян вакцинируют от коронавируса в течение 9–12 месяцев 16:16
Центр имени братьев Люмьер В Москве открылась выставка Наума Грановского. Аудиогид к ней озвучили главреды московских изданий
В Москве открылась выставка Наума Грановского. Аудиогид к ней озвучили главреды московских изданий 16:03
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Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов 15:05
НАТО потребовал от России раскрыть всю программу производства «Новичка» 15:02
King Krule, Мак ДеМарко и BadBadNotGood: фестиваль «Боль» объявил лайнап на 2021 год 14:06
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Дайджест

Тихановская обратилась в ООН, «Боль» объявила лайнап 2021 года и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:47

Светлана Тихановская обратилась в ООН за помощью. Выступая перед Совбезом организации на онлайн-конференции, она призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси.

В России за последние сутки выявили 5110 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 015 105.

Большую часть россиян вакцинируют от коронавируса в течение 9–12 месяцев. По словам главы Центра имени Гамалеи, препарат защищает от вируса в течение двух лет и более.

Омский врач заявил о проблемах Алексея Навального с пищеварением из‑за диеты. По его словам, оппозиционеру могло стать плохо от стресса или переутомления.

Роберт Дауни-мл. больше не будет сниматься в фильмах Marvel. Он заявил в эфире подкаста SmartLess, что все проекты киновселенной с его участием закончены.

Российский фантастический фильм «Спутник» попал в американский топ iTunes. Он занял первое место в разделе «Хоррор» и пятое в категории «Кино».

Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Анатолий Лапшов. Ему был 71 год.

Beastie Boys выпустят коллекцию своих лучших хитов. В альбом попадут 20 классических треков группы: «Intergalactic», «Sabotage», «So What’Cha Want» и другие легендарные песни.

Вышел трейлер байопика «Глория» о феминистке Глории Стайнем. В роли Стайнем снялись сразу четыре актрисы: Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Райан Кира Армстронг.

Хаски выпустил новый трек «Аферист», 6ix9ine — новый альбом «Tattle Tales», а Hurts — пластинку «Faith».

Фестиваль «Боль» объявил лайнап на 2021 год. На нем выступят Мак ДеМарко, King Krule, BadBadNotGood, «Свидание», «Хадн дадн», «Аукцыон» и другие исполнители.

В парке Горького и на некоторых других столичных площадках с 11 по 13 сентября пройдет «Российская креативная неделя». На мероприятии будут работать 14 лекториев, выступят Кирилл Рихтер и Теодор Курентзис, посетителей также ждут выставки и мастер-классы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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