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Региональные сети кинотеатров подали в суд на Фонд кино за отказ в поддержке

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:14

Сети региональных кинотеатров «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали иски в Арбитражный суд Москвы на Фонд кино, который, по мнению кинопрокатчиков, несправедливо отказал им в финансовой поддержке. Об этом сообщил РБК.

Киносети подавали заявки на субсидии, которые фонд с 2015 года выдает на оснащение кинотеатров в населенных пунктах с населением менее 500 тыс. человек. В этом году поддержку получили в основном муниципальные площадки (50 госучреждений против 13 частных компаний) — владельцы частных кинотеатров считают это несправедливым.

По словам основателя сети кинотеатров «Люмен» Павла Поникаровского, субсидии достались кинотеатрам в отдаленных селах, где «совсем нет зрителей» — с такими кинотеатрами, как считает Поникаровский, не будут сотрудничать дистрибьюторы из‑за слишком маленькой выручки.

В Фонде отказ сети «Люмен» объясняют тем, что в 2015, 2016 и 2018 годах компания уже получила средства на переоборудование 14 кинозалов. В 2020 году фирма надеялась оснастить три новых кинотеатра в Калининграде, Зеленоградске (Калининградская область) и Сегеже (Республика Карелия).

На днях стало известно, что в Петербурге наконец откроют кинотеатры, которые были закрыты из‑за пандемии коронавируса. Также в Северной столице разрешат открыть фуд-корты и проводить спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

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