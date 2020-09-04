Трэвис Скотт выпустит собственное комбо для «Макдональдс»

Рэпер Трэвис Скотт запустит 8 сентября в сети «Макдоналдс» собственное комбо The Cactus Jack meal, названное так в честь звукозаписывающего лейбла музыканта, сообщает NME.
The Cactus Jack meal — это роял чизбургер с сыром, беконом и салатом, поданный с картофелем фри с соусом барбекю и газировкой Sprite. Комбо появится на месяц, за это время сеть и рэпер рассчитывают найти благотворительные организации, которые они могли бы поддержать. Неизвестно, появится ли комбо в России.
«Я с нетерпением жду появления этой коллаборации в «Макдоналдсах». Мы объединили вместе два знаковых мира. Благотворительная часть стала для меня ключевой, скорее бы люди увидели, что мы для них приготовили», — признался сам Трэвис Скотт.
В апреле Трэвис Скотт устроил виртуальное выступление в игре Fortnite. Во время его онлайн-концерта Fortnite побила рекорд по количеству одновременных игроков — 12,3 млн человек. Также в мае он вместе с баскетболистом ЛеБроном Джеймсом выпустил коллекцию футболок, все деньги с продаж которых должны пойти на благотворительность.
Комбо Трэвиса Скотта станет первой подобной коллаборацией для «Макдоналдс» с 1992 года, когда сеть выпустила бургер «МакДжордан» в честь баскетболиста Майкла Джордана.