Трэвис Скотт выпустит собственное комбо для «Макдональдс»

Рэпер Трэвис Скотт запустит 8 сентября в сети «Макдоналдс» собственное комбо The Cactus Jack meal, названное так в честь звукозаписывающего лейбла музыканта, сообщает NME.

The Cactus Jack meal — это роял чизбургер с сыром, беконом и салатом, поданный с картофелем фри с соусом барбекю и газировкой Sprite. Комбо появится на месяц, за это время сеть и рэпер рассчитывают найти благотворительные организации, которые они могли бы поддержать. Неизвестно, появится ли комбо в России.

«Я с нетерпением жду появления этой коллаборации в «Макдоналдсах». Мы объединили вместе два знаковых мира. Благотворительная часть стала для меня ключевой, скорее бы люди увидели, что мы для них приготовили», — признался сам Трэвис Скотт.