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Тихановская попросила ООН о помощи. Они призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:42

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН) за помощью. Об этом сообщает РБК, которое проводило трансляцию выступления Тихановской перед Советом Безопасности организации на виртуальном совещании по ситуации в Беларуси.

Тихановская предложила направить специальную мониторинговую миссию ООН в Беларусь и ввести персональные санкции против ответственных за нарушения прав человека, уточняет издание. Кроме этого, Тихановская призвала ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими службами безопасности по отношению к протестующим.

«Теперь мы, народ Белоруссии, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы», — добавила она.

Неформальное виртуальное совещание Совбеза ООН было организовано по инициативе Эстонии.

В середине августа Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты президентских выборов в Беларуси. Она назвала выборы сфальсифицированными, отметила отсутствие прозрачности при проведении голосования и заявила, что это привело к массовым протестам.

4 сентября издание Die Welt сообщило, что Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко. Инициатором этого решения, по информации издания, стала Германия. Ее поддержали Франция и Италия.

С 9 августа в Беларуси идут протесты против итогов президентских выборов. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, было абсолютно бесчеловечным.

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