Максимальная изоляция в клипе «Leave Me Alone» от iDKHOW

Американская инди-поп-группа I Dont Know How But They Found Me (или просто iDKHOW) выпустила клип к песне «Leave Me Alone» со своего грядущего альбома «Razzmatazz», релиз которого запланирован на 16 октября. Видео снимали в Лос-Анджелесе в августе. «Снимать клип в разгаре пандемии было непросто. Мы решили объединить все то, что сейчас происходит в мире: социальную дистанцую, изолированность и все подобное. Это отлично вписалось в тему песни, которая рассказывает о желании уйти на карантин от токсичных людей и ситуаций», — рассказал основательно группы Даллон Уикс.

Дуэт I Don’t Know How But They Found Me в 2016 году основали Даллон Уикс, бывший участник Panik! At The Disco и Райан Симан, бывший участник Falling in Reverse. Свой первый сингл — «Modern Day Cain» — музыканты выпустили в 2017 году, и только сейчас они готовят к выпуску дебютный альбом.