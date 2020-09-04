Максимальная изоляция в клипе «Leave Me Alone» от iDKHOW

Американская инди-поп-группа I Dont Know How But They Found Me (или просто iDKHOW) выпустила клип к песне «Leave Me Alone» со своего грядущего альбома «Razzmatazz», релиз которого запланирован на 16 октября. Видео снимали в Лос-Анджелесе в августе.

«Снимать клип в разгаре пандемии было непросто. Мы решили объединить все то, что сейчас происходит в мире: социальную дистанцую, изолированность и все подобное. Это отлично вписалось в тему песни, которая рассказывает о желании уйти на карантин от токсичных людей и ситуаций», — рассказал основательно группы Даллон Уикс.