«Яндекс» включит каршеринг в состав «Яндекс.Такси», а беспилотники выделит в отдельную компанию

Компания «Яндекс» включит сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в состав «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

До этого «Яндекс.Драйв» входил в число экспериментальных направлений «Яндекса». Теперь команда сервиса продолжит свою работу внутри такси-группы, а ее руководитель Антон Рязанов останется во главе проекта.

«Объединение сервисов будет полезно и паркам-партнерам. Большой опыт команды «Яндекс.Драйва» по удаленному управлению парком автомобилей позволит «Яндексу» предложить партнерам новый продукт — комплексную систему управления парком», — заявили представители компании.

В пресс-службе рассказали, что подобная система позволяет автоматизировать часть процессов, связанных с эксплуатацией автомобиля.

В 2012 году каршеринговый сервис «Яндекса» выделили в отдельную компанию «Яндекс.Каршеринг». В августе сервисы каршеринга, такси и фудтеха объединили в одно приложение — «Яндекс Go». Благодаря этому водители такси смогут брать в краткосрочную аренду машины каршеринга.

На корпоративном портале «Яндекса» также сообщается, что «Яндекс.Такси» изменят и выделят направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию. Новая компания будет Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). После окончания реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в новой структуре.

«Это стратегически важное направление для «Яндекса», поэтому мы увеличиваем долю в нем и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов «Яндекса» и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — рассказал руководитель группы компаний «Яндекса Аркадий Волож.