В Москве пройдет «Российская креативная неделя». В ней участвуют ведущие представители индустрии

В московском Парке Горького и на некоторых других столичных площадках с 11 по 13 сентября пройдет «Российская креативная неделя», организаторы которой подготовили для посетителей более 300 мероприятий.

На открытии вечером 10 сентября выступит композитор Кирилл Рихтер и Richter Trio. Хедлайнером же Недели станет Теодор Курентзис, который даст два концерта — в ночь с 11 на 12 сентября и 12 сентября с хором Lux Aeterna («Вечный свет») и тысячелетней историей духовной музыки в программе.