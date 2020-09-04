В Москве пройдет «Российская креативная неделя». В ней участвуют ведущие представители индустрии

В московском Парке Горького и на некоторых других столичных площадках с 11 по 13 сентября пройдет «Российская креативная неделя», организаторы которой подготовили для посетителей более 300 мероприятий.
На открытии вечером 10 сентября выступит композитор Кирилл Рихтер и Richter Trio. Хедлайнером же Недели станет Теодор Курентзис, который даст два концерта — в ночь с 11 на 12 сентября и 12 сентября с хором Lux Aeterna («Вечный свет») и тысячелетней историей духовной музыки в программе.
На Пушкинской набережной парка будут работать 14 лекториев, посетителей которых ждут лекции, выставки, перформансы, мастер-классы и другие мероприятия при участии ведущих представителей креативной индустрии: режиссеров Федора Бондарчука, Тимура Бекмамбетова и Жоры Крыжовникова, актера Владимира Машкова, музыканта Алексея Кортнева, продюсера Николая Картозии и многих других.
В рамках Недели пройдет Creative Business Forum, где государственные деятели, главы компаний и лидеры медиа обсудят экономические вопросы креативной индустрии. Свои павильоны представят Минпромторг и Департамент предпринимательства Москвы. Кроме того, запланированы показы проектов из разных регионов России: Ханты-Мансийского автономного края, Тульской области, Пермского края, Нижнего Новгорода.
В Мультимедиа Арт Музее пройдет финал всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team, свои программы на Неделе представят Союз креативных кластеров и театр «Практика».