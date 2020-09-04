В Москве открылась выставка Наума Грановского. Аудиогид к ней озвучили главреды московских изданий

В московском Центре имени братьев Люмьер открылась выставка «Москва Наума Грановского 1920 — 1980». Аудиогид к выставке озвучили журналисты и главные редакторы московских изданий.
В работе над аудиогидом приняли участие главный редактор «Афиша Daily» Трифон Бебутов, главный редактор The Village Таня Симакова, главный редактор газеты Metro Анна Сирота, главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова, главный редактор «РБК Стиль» Евгений Тихонович, главный редактор сайта diletant.media Снежана Петрова, ведущая телеканала «Дождь» Анна Монгайт и главный редактор образовательного проекта Arzamas Филипп Дзядко.
Центр фотографии имени братьев Люмьер 3 сентября совместно с фондом Still Art представил юбилейную выставку главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского к 110-летию автора. Она пройдет с 4 сентября по 31 октября. На ней будет представлено более ста работ Грановского — они покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет.
Выставка пройдет в двух залах Центра фотографии: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи имени братьев Люмьер, вторая часть — из неизвестных фотографий эпохи архитектуры советского модернизма 50–80-х годов.
К открытию выставки Центр фотографии и фонд Still Art представили новую полную монографию «Наум Грановский 1920–1980». Альбом состоит из 250 работ автора — не только классических кадров Грановского, но и его менее известных работ, которые удалось найти Галерее имени братьев Люмьер за последние 5 лет работы с негативами мастера.
«Фотографии Грановского дают нам удивительную возможность, переосмыслить прошлое нашего города. Он выбрал Москву в качестве главного сюжета своих фотографий, он смотрел на неё как на живого человека, отмечая все те изменения, что с ней происходили, он стал одним из тех, кто рассказал историю XX века, во многом определив наше отношение к этой истории. Грановский показал другую Москву, все великолепие архитектуры города, людей, машины и моменты, рассказал свою историю жизни города», — рассказала автор вступительных статей к монографии и директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.