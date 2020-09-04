В Москве открылась выставка Наума Грановского. Аудиогид к ней озвучили главреды московских изданий

Центр фотографии имени братьев Люмьер 3 сентября совместно с фондом Still Art представил юбилейную выставку главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского к 110-летию автора. Она пройдет с 4 сентября по 31 октября. На ней будет представлено более ста работ Грановского — они покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет.

Выставка пройдет в двух залах Центра фотографии: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи имени братьев Люмьер, вторая часть — из неизвестных фотографий эпохи архитектуры советского модернизма 50–80-х годов.

К открытию выставки Центр фотографии и фонд Still Art представили новую полную монографию «Наум Грановский 1920–1980». Альбом состоит из 250 работ автора — не только классических кадров Грановского, но и его менее известных работ, которые удалось найти Галерее имени братьев Люмьер за последние 5 лет работы с негативами мастера.

«Фотографии Грановского дают нам удивительную возможность, переосмыслить прошлое нашего города. Он выбрал Москву в качестве главного сюжета своих фотографий, он смотрел на неё как на живого человека, отмечая все те изменения, что с ней происходили, он стал одним из тех, кто рассказал историю XX века, во многом определив наше отношение к этой истории. Грановский показал другую Москву, все великолепие архитектуры города, людей, машины и моменты, рассказал свою историю жизни города», — рассказала автор вступительных статей к монографии и директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.