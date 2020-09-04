Глава центра им. Гамалеи: большую часть россиян вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев

Большую часть населения России вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев. Об этом рассказал глава центра им. Гамалеи, в котором разработали вакцину, Александр Гинцбург.

По его словам, российская вакцина позволяет выработать иммунитет к любой дозе вируса: «Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить». Также он заявил, что вакцина защищает организм на протяжении двух лет и более.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». По его словам, ею вакцинировалась одна из его дочерей. Позже из непубличного отчета центра им. Гамалеи стало известно, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины примут участие граждане Беларуси.

Сегодня СМИ сообщили о вакцинации министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина. При этом США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины, а ученые заявили, что из‑за нее коронавирус может мутировать. Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян не готовы привиться российской вакциной от коронавируса.