НАТО потребовал от России раскрыть всю программу производства «Новичка»

НАТО потребовал от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства отравляющих веществ группы «Новичок». Об этом после совещания, посвященного ситуации с Алексеем Навальным, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных норм и правил», — сказал он. Столтенберг назвал отравление российского оппозиционера «покушением на основные демократические права». Он также призвал российские власти к сотрудничеству с ОЗХО в проведении беспристрастного международного расследования.

НАТО продолжает консультироваться по поводу того, какие меры можно принять в ответ на отравление Алексея Навального.

Два дня назад стало известно, что у Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что оппозиционера отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он все еще находится в коме в тяжелом состоянии.