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Hurts выпустили новый альбом «Faith»

Илья Голубев
Сегодня в 13:45

Синтипоп-дуэт Hurts из Манчестера выпустил свой пятый студийный альбом — «Faith», в который вошли 11 треков. Участники группы считают, что это, вероятно, лучшая их работа.

«Я чувствую гордость и счастье. Пришел день, в наступлении которого я не был уверен. Первое время работы над этим альбомом было беспокойным и пугающим. Лично для меня это был самый мрачный и сложный период в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог нормально функционировать и вообще почти ничего не чувствовал. Я думал, что альбом уже не выйдет. Но время шло, стало проще, и я медленно смог вернуться в музыку, где нашел утешение и покой — как обычно», — рассказал о работе над альбомом вокалист Тео Хатчкрафт.

Хатчкрафт вместе со своим напарником Адамом Андерсоном основали Hurts в 2009 году. Их первые две пластинки, «Happiness» и «Exile», попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. В мае музыканты завели собственный телеграм-канал, а также группу-чат для поклонников.

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