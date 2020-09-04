Hurts выпустили новый альбом «Faith»

Синтипоп-дуэт Hurts из Манчестера выпустил свой пятый студийный альбом — «Faith», в который вошли 11 треков. Участники группы считают, что это, вероятно, лучшая их работа.

«Я чувствую гордость и счастье. Пришел день, в наступлении которого я не был уверен. Первое время работы над этим альбомом было беспокойным и пугающим. Лично для меня это был самый мрачный и сложный период в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог нормально функционировать и вообще почти ничего не чувствовал. Я думал, что альбом уже не выйдет. Но время шло, стало проще, и я медленно смог вернуться в музыку, где нашел утешение и покой — как обычно», — рассказал о работе над альбомом вокалист Тео Хатчкрафт.