Омский врач заявил о проблемах Алексея Навального с пищеварением из‑за диеты

«Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела», — сказал Сабаев.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального за несколько дней до попадания в больницу были проблемы с пищеварением. Об этом пишет ТАСС .

По его словам, ухудшение состояния могло быть спровоцировано любым внешним фактором: «Это могло быть стрессовое состояние, переутомление, температурный фактор — длительное пребывание на солнце или, наоборот, переохлаждение. Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что ухудшение началось внезапно, даже банальное отсутствие завтрака».

Врач отметил, что в его практике встречались случаи комы из‑за нарушения углеводного обмена. Он добавил, что пока оппозиционер находился в омской больнице, им удалось выровнять углеводный обмен в его организме.

При этом он заявил, что не считает диагноз немецких специалистов «справедливым и доказанным». Сабаев рассказал, что версия об отравлении проверялась сразу, и «в первые часы пребывания пациента был выполнен максимально расширенный спектр токсикантов, которые могут быть в организме, включая фосфоро-органические соединения, к которым относится «Новичок».

Два дня назад стало известно, что у Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что оппозиционера отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он все еще находится в коме в тяжелом состоянии.