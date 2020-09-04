В России за сутки выявили 5110 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5110 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Самарской областях, в Ставропольском и Красноярском краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 015 105, из них более 832 тыс. выздоровели, 17 649 умерли. За последние сутки вылечились 5812 человек, умер 121 пациент.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 26,3 млн человек, 868 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,1 млн), на втором — Бразилия (4 млн), на третьем — Индия (3,9 млн).