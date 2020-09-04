Лукашенко включили в базу сайта «Миротворец» за якобы подрыв суверенитета Украины

Александр Лукашенко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Создатели проекта обвинили Лукашенко в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кроме того, портал называет Лукашенко «пособником пророссийских террористов и российских захватчиков». Причиной включения его в базу стала выдача России задержанных в Минске россиян, среди которых, предположительно были наемники ЧВК «Вагнер», ранее участвовавшие в конфликте в Донбассе. Также на сайте уточняется, что в 2014 году Лукашенко выдвигал идею об объединении Украины и Беларуси.

Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года для сбора данных о людях, которые предположительно подрывают суверенитет Украины. В базу сайта среди прочих входят российский премьер-министр Михаил Мишустин — его включили туда за посещение Крыма, телеведущий Андрей Малахов — он, по мнению создателей сайта, участвует в пропаганде, а также шоумен Михаил Галустян, который якобы ведет незаконную коммерческую деятельность в Крыму.