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Вышел трейлер байопика феминистки Глории Стайнем с Джулианной Мур и Алисией Викандер

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:55

В сети появился первый трейлер фильма «Глории», посвященного известной американской феминистке Глории Стайнем.

Активистку в картине сыграли сразу четыре киноактрисы — Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Кира Армстронг. Также в фильме снялись Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро — они исполнили других известных феминисток 1960-1970-х годов.

Лента расскажет всю историю жизни Глории Стайнем: детство в Америке, юность в Индии, работа в New York Magazine, создание журнала Ms. и, конечно, участие в движении за права женщин. Режиссером фильма выступила Джули Тэймор. Премьера «Глорий» пройдет на Amazon Prime Video 30 сентября.

Также этой осенью на Amazon Prime Video покажут американскую версию сериала «Утопия». Помимо этого, на стриминговом сервисе можно посмотреть российское реалити-шоу «Инстаграмщицы».

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