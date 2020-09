Умер идеолог движения «Захвати Уолл-стрит» Дэвид Гребер

Один из идеологов движения «Захвати Уолл-стрит», известный американский антрополог и анархист Дэвид Гребер умер в Венеции 2 сентября. Об этом сообщила в фейсбуке его жена, художница Ника Дубровская.

Греберу было 59 лет. Причина его смерти неизвестна, но Дубровская отметила, что ее супруг скончался в больнице. В связи с чем он находился в Италии, также не сообщается.

Гребер преподавал в Лондонской школе экономики, Йельском и Лондонском университетах. Он был вероятным автором лозунга «Мы — 99%». Также Гребер написал несколько книг, среди которых — «Долг. Первые 5000 лет истории», «Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии» и «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда».

Последний труд Гребера — книга «The Dawn of Everything: A New History of Humanity», написанная совместо с Дэвидом Венгровом — будет издана осенью 2021 года.