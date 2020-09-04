Рэпер Хаски выпустил новый трек «Аферист». Этот мрачный и «местами жуткий», по мнению портала rap.ru, сингл стал первым для артиста в этом году.
В песне Хаски продолжает размышлять о себе и своем назначении. Он спрашивает себя: «Дима-аферист, сколько нужно бабок, чтоб ты замолчал? Сколько нужно бухла, чтоб ты сдох?».
Музыку к треку написал битмейкер Даниил Бумагин, известный как White Punk. За запись и сведение сингла отвечал рэп-исполнитель bollywoodFM. Обложку для нового релиза Хаски создал известный фотограф Игорь Клепнев.
Прошлой осенью Хаски анонсировал новый альбом, который будет называться «4ПМП». Он должен был выйти весной 2020 года, но так до сих пор и не появился.