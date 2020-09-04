Рэпер Хаски выпустил новый трек «Аферист». Этот мрачный и «местами жуткий», по мнению портала rap.ru, сингл стал первым для артиста в этом году.

В песне Хаски продолжает размышлять о себе и своем назначении. Он спрашивает себя: «Дима-аферист, сколько нужно бабок, чтоб ты замолчал? Сколько нужно бухла, чтоб ты сдох?».