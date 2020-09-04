«Выхино» признали самой уродливой и неуютной станцией метро в России

Станция метро «Выхино» в Москве оказалась лидером рейтинга самых уродливых и неуютных станций метро в России, сообщил портал «РИАМО» со ссылкой на сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сервис провел опрос среди пользователей соцсетей. В итоге столичная станция, находящаяся на Таганско-Краснопресненской линии, получила 50% голосов. Также респонденты активно голосовали за станцию «Козья Слобода» в Казани — она набрала 16,94% голосов, и за станцию «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в семерку самых неуютных и некрасивых станций метро в стране вошли петербургское «Девяткино», самарская «Победа», новосибирская «Маршала Покрышкина» и екатеринбургская «Уральская».

Недавно стало известно, что в московском метро скоро можно будет платить за проезд лицом с помощью системы FacePay, которую начнут внедрять в экспериментальном режиме уже с 1 октября.