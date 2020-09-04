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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и добавили в список разыскиваемых преступников Лукашенко

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:26

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и добавили в список разыскиваемых преступников Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева. Об этом сообщил телеграм-канал «Наша Нiва».

В карточках обоих значится обвинение «в военных преступлениях против белорусского народа». Кроме того, Лукашенко обвиняют в узурпации власти в республике, а Караева называют «вооруженным и очень опасным».

Сейчас сайт МВД Беларуси не открывается. Никаких официальных комментариев ведомство относительно хакерской атаки не дало.

14 августа ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Главная его оппонентка Светлана Тихановская не согласилась с результатами и назвала итоги голосования сфальсифицированными. Ее мнение поддержали многие жители страны, вышедшие на протестные акции.

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