Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и добавили в список разыскиваемых преступников Лукашенко

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и добавили в список разыскиваемых преступников Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева. Об этом сообщил телеграм-канал «Наша Нiва».

В карточках обоих значится обвинение «в военных преступлениях против белорусского народа». Кроме того, Лукашенко обвиняют в узурпации власти в республике, а Караева называют «вооруженным и очень опасным».