В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов на бронежилеты для полицейских собак

Десятилетний Брэди Снаковски из американского штата Огайо собрал более 315 тыс. долларов для того, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам, сообщает CNN.
Для того, чтобы обеспечить животных защитой, Брэди и его мама основали благотворительный фонд Brady’s K9 Fund. К такому шагу мальчика два года назад подтолкнуло телевизионное шоу о полицейских собаках и кинологах — в нем Брэди увидел, что собаки выезжают на работу без бронежилетов.
«Мы вместе смотрели шоу, и я даже не обратила внимания, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребенок увидел в этом проблему, да еще и смог найти ее решение. Я очень им горжусь», — рассказывает мама мальчика Леа Торнабене.
На данный момент Брэди удалось приобрести бронежилеты для 257 собак. Их подарили животным в 23 штатах США, а также в Канаде и Афганистане. Среди служебных собак у Брэди есть свои любимцы, например, пес Бенни. Как рассказывает мальчик, куратор Бенни расплакался, когда встретился с Брэди — и позже стал его другом.
Недавно юный благотворитель занялся еще одним проектом — собачьим парком в Брансуике, где шесть дней в неделю смогут гулять владельцы домашних животных. В седьмой день парк будет открыт только для полицейских собак — там их смогут тренировать их наставники.
А в КНДР собаки с недавних пор оказались под запретом. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал питомцев символом капиталистического строя и «испорченной буржуазной идеологии». Теперь власти забирают собак и усыпляют их.