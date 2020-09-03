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В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов на бронежилеты для полицейских собак

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

Десятилетний Брэди Снаковски из американского штата Огайо собрал более 315 тыс. долларов для того, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам, сообщает CNN.

Для того, чтобы обеспечить животных защитой, Брэди и его мама основали благотворительный фонд Brady’s K9 Fund. К такому шагу мальчика два года назад подтолкнуло телевизионное шоу о полицейских собаках и кинологах — в нем Брэди увидел, что собаки выезжают на работу без бронежилетов.

«Мы вместе смотрели шоу, и я даже не обратила внимания, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребенок увидел в этом проблему, да еще и смог найти ее решение. Я очень им горжусь», — рассказывает мама мальчика Леа Торнабене.

На данный момент Брэди удалось приобрести бронежилеты для 257 собак. Их подарили животным в 23 штатах США, а также в Канаде и Афганистане. Среди служебных собак у Брэди есть свои любимцы, например, пес Бенни. Как рассказывает мальчик, куратор Бенни расплакался, когда встретился с Брэди — и позже стал его другом.

Недавно юный благотворитель занялся еще одним проектом — собачьим парком в Брансуике, где шесть дней в неделю смогут гулять владельцы домашних животных. В седьмой день парк будет открыт только для полицейских собак — там их смогут тренировать их наставники.

А в КНДР собаки с недавних пор оказались под запретом. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал питомцев символом капиталистического строя и «испорченной буржуазной идеологии». Теперь власти забирают собак и усыпляют их.

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