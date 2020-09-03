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СМИ: у Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус, съемки «Бэтмена» снова приостановили

Анастасия Цой
Сегодня в 22:22

Кинокомпания Warner Bros. сообщила, что съемки фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, снова приостановлены из‑за того, что у одного члена съемочной группы подтвердился коронавирус. Позже издание Vanity Fair написало, что заболевание выявлено у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона.

Съемки картины возобновились всего за три дня до этого. Изначально «Бэтмена» начали снимать в феврале, но в марте их прервали из‑за пандемии.

22 августа вышел первый трейлер. Его представил режиссер на мероприятии DC FanDome. До этого показали несколько кадров с Робертом Паттинсоном в образе Брюса Уэйна. Фильм должен выйти в российский прокат в сентябре 2021 года. Ранее сообщалось, что к августу удалось отснять только четверть материала.

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