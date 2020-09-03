ФАС завела дело на Анастасию Ивлееву из‑за рекламы алкоголя

Управление Федеральной антимонопольной службы завело дело на телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву из‑за рекламы алкоголя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной дела стала реклама итальянского вермута в ролике «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», вышедшем в 2019 году.

«В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара — в данном случае алкогольного напитка определенной марки. Реклама алкоголя в Интернете согласно действующему законодательству запрещена», — говорит врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России Александр Евлампиев.