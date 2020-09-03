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В США мальчик собрал 315 тыс. долларов на бронежилеты для полицейских собак

Анастасия Цой
Сегодня в 21:08

Десятилетний Брэйди Снаковски из Огайо собрал 315 тыс. долларов на бронежилеты для полицейских собак. Об этом пишет CNN.

Идея пришла мальчику два года назад, когда он посмотрел программу по телевизору и увидел, что на собаках, в отличие от людей, во время заданий не было бронежилетов. Как оказалось, этот элемент экипировки не предоставляется государством.

Тогда он вместе с мамой основал благотворительный фонд «Brady’s K9 Fund», который занимается сбором средств на покупку пуленепробиваемых жилетов для военных и полицейских собак. Благодаря стараниям мальчика и его родителей сейчас 257 собак, которые служат в США, Канаде и Афганистане, защищены от пуль.

«Мы вместе смотрели шоу, и я даже не придала значения тому, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребенок увидел в этом проблему, да еще и смог найти решение, чтобы исправить ее. Я очень горжусь им», — говорит мама Брэйди.

Некоторые полицейские лично поблагодарили Брэйди. Мальчик рассказал, что особенно он полюбил одного пса: «Это полицейский пес Бенни. Меня поразил его наставник — он расплакался, когда мы встретились. Конечно, после этого мы подружились».

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