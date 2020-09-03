В США мальчик собрал 315 тыс. долларов на бронежилеты для полицейских собак

Десятилетний Брэйди Снаковски из Огайо собрал 315 тыс. долларов на бронежилеты для полицейских собак. Об этом пишет CNN.

Идея пришла мальчику два года назад, когда он посмотрел программу по телевизору и увидел, что на собаках, в отличие от людей, во время заданий не было бронежилетов. Как оказалось, этот элемент экипировки не предоставляется государством.

Тогда он вместе с мамой основал благотворительный фонд «Brady’s K9 Fund», который занимается сбором средств на покупку пуленепробиваемых жилетов для военных и полицейских собак. Благодаря стараниям мальчика и его родителей сейчас 257 собак, которые служат в США, Канаде и Афганистане, защищены от пуль.

«Мы вместе смотрели шоу, и я даже не придала значения тому, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребенок увидел в этом проблему, да еще и смог найти решение, чтобы исправить ее. Я очень горжусь им», — говорит мама Брэйди.

Некоторые полицейские лично поблагодарили Брэйди. Мальчик рассказал, что особенно он полюбил одного пса: «Это полицейский пес Бенни. Меня поразил его наставник — он расплакался, когда мы встретились. Конечно, после этого мы подружились».