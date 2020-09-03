Ефремов признал вину, вышел трейлер «Не время умирать» и другие новости дня

На суде Михаил Ефремов признал свою вину в аварии. В своем последнем слове актер сказал, что раскаивается, и зачитал собственное стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима, приговор огласят 8 сентября.

Александр Лукашенко на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Алексея Навального ядом типа «Новичок». Он якобы перехватил разговор Варшавы и Берлина. Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отравлении Алексея Навального: «Не думаю вообще, что кому‑то это могло быть выгодно».

ФБК выпустил второй фильм-расследование из поездки по Сибири. На этот раз — из Томска. В нем Алексей Навальный рассказал о коррупции местных чиновников и депутатов.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал на заседании суда, что генерал-майор Следственного комитета, который ведет его дело, угрожал ему, добиваясь признания вины.

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя государствами — Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Рейсы в Египет будут совершаться три раза в неделю, а в ОАЭ и Мальдивы — по два.

Актер Джон Бойега обвинил создателей «Звездных войн» в расовой дискриминации. Он рассказал, что его персонажа, который изначально был более значим для трилогии, несправедливо отодвинули на второй план. Актер утверждает, что студия Disney намеренно дискриминирует темнокожих артистов.

«Афиша» совместно с Институтом музыкальных инициатив (ИМИ) выпустит книгу «Не надо стесняться». Она будет посвящена историям создания главных хитов постсоветской поп-музыки.

Музей русского импрессионизма покажет работы художника Сергея Виноградова. Выставка откроется 8 сентября театральным перформансом с актрисой Александрой Ревенко и рэпером Хамилем из группы «Каста».

Проект «Музыка на крыше» завершится концертами Tesla Boy и группы «Свидание». Выступления пройдут 10 и 13 сентября на крыше павильона «Рабочий и колхозница».

Вышел новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Мировая премьера картины ожидается в ноябре. В российских кинотеатрах фильм появится 19 ноября.